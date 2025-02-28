Menteşe'de camilerde ramazan temizliği yapıldı

Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki cami temizlik çalışmalarını ramazan ayı dolayısıyla arttırdı.

Menteşe Belediyesi Cami Temizlik Ekibi, her gün ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki camilerin halılarını özel makinelerle yıkıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Ramazan ayı öncesinde camilerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna hız verdiklerini söyledi.

Vatandaşların Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde karşılaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Köksal, "Sosyal sorumluluk anlayışı ile toplum sağlığına önem veren bir belediye olarak ramazan ayında vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. Bu çalışmalar kapsamında camilerimizin iç ve dış alanlarında dezenfeksiyon işlemleri, halı yıkama ve genel temizlik faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

Köksal, her bir detaya özen göstererek, ibadethaneleri ramazan ayına hazırladıklarını ifade etti.

Ramazan boyunca da temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Köksal, vatandaşların ramazan ayını kutladı.