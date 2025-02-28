Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Menteşe'de camilerde ramazan temizliği yapıldı

        Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki cami temizlik çalışmalarını ramazan ayı dolayısıyla arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menteşe'de camilerde ramazan temizliği yapıldı
        ABONE OL

        Menteşe Belediye ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki cami temizlik çalışmalarını ramazan ayı dolayısıyla arttırdı.

        Menteşe Belediyesi Cami Temizlik Ekibi, her gün ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki camilerin halılarını özel makinelerle yıkıyor.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Ramazan ayı öncesinde camilerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna hız verdiklerini söyledi.

        Vatandaşların Ramazan ayını huzur ve sağlık içinde karşılaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Köksal, "Sosyal sorumluluk anlayışı ile toplum sağlığına önem veren bir belediye olarak ramazan ayında vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. Bu çalışmalar kapsamında camilerimizin iç ve dış alanlarında dezenfeksiyon işlemleri, halı yıkama ve genel temizlik faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

        Köksal, her bir detaya özen göstererek, ibadethaneleri ramazan ayına hazırladıklarını ifade etti.

        Ramazan boyunca da temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Köksal, vatandaşların ramazan ayını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        İş insanı, golf sporcusu evinde ölü bulundu!
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Yabancı hakeme karşı
        Yabancı hakeme karşı
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek
        Muğla'da her gün 3 bin kişiye iftar verilecek
        Fethiye'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama
        Muğla'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama
        Muğla'da tefeci operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da tefeci operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Ağaç budamak için çıktığı duvardan düşüp öldü, kendisinden yardım isteyen k...
        Ağaç budamak için çıktığı duvardan düşüp öldü, kendisinden yardım isteyen k...
        Bodrum'da ağacı budamak için çıktığı duvardan düşen kişi öldü
        Bodrum'da ağacı budamak için çıktığı duvardan düşen kişi öldü