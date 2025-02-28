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        AK Parti Muğla İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Muğla İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Çelebi, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:35
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        AK Parti Muğla İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Muğla İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Çelebi, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Çelebi, parti binasında yaptığı konuşmada, darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Darbeci zihniyetin ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını hatırlatan Çelebi, "Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış, medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır." dedi.

        Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkardığını ifade etti.

        15 Temmuz direnişinin bunun en büyük nişanesi olduğunu vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu:

        "Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah’ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

        Çelebi, milletin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını kaydetti.

        Açıklamaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Teşkilat Başkanı Miraç Cin, Tanıtım Medya Başkanı Elvan Göçer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Şafak Uysal, Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Semih Demir ve partililer katıldı.

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