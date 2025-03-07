Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaca, mesajında, toplumu şekillendiren, emeğiyle, sevgisiyle, fedakarlığıyla hayatın her alanında var olan tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınların sadece ailelerinin değil, aynı zamanda toplumun da temel direği olduğunu vurgulayan Karaca, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Onların hak ettikleri değeri görmesi, eşit ve adil bir yaşam sürdürebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, yeni kaybettiğim kıymetli annem Melahat Karaca'yı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Annelerimiz, bizlere sevgiyi, sabrı ve mücadeleyi öğreten en değerli varlıklarımızdır. Onun bana kazandırdığı değerleri ve kadınların toplumdaki önemini her zaman vurgulamaya devam edeceğim."

Karaca mesajında, kadınların eşit, özgür ve güçlü bireyler olarak geleceğe güvenle bakabildiği bir dünya dileğinde bulundu.