Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        ABONE OL

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaca, mesajında, toplumu şekillendiren, emeğiyle, sevgisiyle, fedakarlığıyla hayatın her alanında var olan tüm kadınların gününü kutladı.

        Kadınların sadece ailelerinin değil, aynı zamanda toplumun da temel direği olduğunu vurgulayan Karaca, mesajında şu ifadeler yer verdi:

        "Onların hak ettikleri değeri görmesi, eşit ve adil bir yaşam sürdürebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, yeni kaybettiğim kıymetli annem Melahat Karaca'yı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Annelerimiz, bizlere sevgiyi, sabrı ve mücadeleyi öğreten en değerli varlıklarımızdır. Onun bana kazandırdığı değerleri ve kadınların toplumdaki önemini her zaman vurgulamaya devam edeceğim."

        Karaca mesajında, kadınların eşit, özgür ve güçlü bireyler olarak geleceğe güvenle bakabildiği bir dünya dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında
        Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında
        Fethiye'de pazar yeri duvarında "Üreten Eller" fotoğraf sergisi açıldı
        Fethiye'de pazar yeri duvarında "Üreten Eller" fotoğraf sergisi açıldı
        Muğla'da atıl hayvan yünleri kadınların elinde değerleniyor
        Muğla'da atıl hayvan yünleri kadınların elinde değerleniyor
        Kadınlar ekmeklerini mermerden çıkartıyor
        Kadınlar ekmeklerini mermerden çıkartıyor
        Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı
        Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı
        Menteşe orman yolunda çalışmalar başladı
        Menteşe orman yolunda çalışmalar başladı