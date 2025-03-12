Bodrum'da Hazine arazisine inşa edilen 2 kaçak yapıda yıkım başlatıldı

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvercinlik Mahallesi'nde mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde iki ayrı noktada kaçak yapı olduğunun belirlenmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

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