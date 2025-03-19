Köyceğiz'de yıldırım kaynaklı orman yangınını vatandaşlar söndürdü

Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat, "Dumanları görür görmez mahalledeki vatandaşları toplayarak hemen anında müdahale ettik. Araç ulaşılabilir olan bir yer değil. Bölgeye hakim vatandaşlarla olay yerine yürüyerek çıktık. Hızlı ve anında müdahaleyle yangını büyümeden söndürdük." dedi.

Pınarköy Mahallesi Gülnücek mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri alevlere müdahale etti.

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