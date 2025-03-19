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        Köyceğiz'de yıldırım kaynaklı orman yangınını vatandaşlar söndürdü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yıldırım kaynaklı çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:44
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        Köyceğiz'de yıldırım kaynaklı orman yangınını vatandaşlar söndürdü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda yıldırım kaynaklı çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

        Pınarköy Mahallesi Gülnücek mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri alevlere müdahale etti.

        Vatandaşların söndürdüğü alanda, ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

        Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat, "Dumanları görür görmez mahalledeki vatandaşları toplayarak hemen anında müdahale ettik. Araç ulaşılabilir olan bir yer değil. Bölgeye hakim vatandaşlarla olay yerine yürüyerek çıktık. Hızlı ve anında müdahaleyle yangını büyümeden söndürdük." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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