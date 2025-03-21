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        Bodrum'da bir kişinin darbedilmesi sonucu ölmesiyle ilgili 3 sanığa hapis cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yaşındaki Burak Aktaş'ın darbedilmesi sonucu ölmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:31
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        Bodrum'da bir kişinin darbedilmesi sonucu ölmesiyle ilgili 3 sanığa hapis cezası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yaşındaki Burak Aktaş'ın darbedilmesi sonucu ölmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Karatosun, Metin Ataman, Salih Durkut ile Burak Aktaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede avukatlar savunma yaparken, sanıklar ise yaşanan olaydan üzgün olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme, sanıklardan Metin Ataman'ı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 5 yıl, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun'u ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Burak Aktaş'ın aile avukatı Orhan Yuşa Kubat, yaptığı açıklamada, verilen cezanın artması için gerekli itirazlarda bulunacaklarını ifade etti.

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Burak Aktaş, 15 Temmuz 2023'te, kendisi gibi VIP minibüs şoförlüğü yapan ve aynı lojmanda kaldıkları öğrenilen 3 kişi tarafından darbedilmiş, Aktaş kaldırıldığı hastanede 27 gün sonra yaşamını yitirmişti.

        Sanıklar hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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