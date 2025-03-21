Bodrum'da bir kişinin darbedilmesi sonucu ölmesiyle ilgili 3 sanığa hapis cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yaşındaki Burak Aktaş'ın darbedilmesi sonucu ölmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Karatosun, Metin Ataman, Salih Durkut ile Burak Aktaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede avukatlar savunma yaparken, sanıklar ise yaşanan olaydan üzgün olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıklardan Metin Ataman'ı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 5 yıl, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun'u ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Burak Aktaş'ın aile avukatı Orhan Yuşa Kubat, yaptığı açıklamada, verilen cezanın artması için gerekli itirazlarda bulunacaklarını ifade etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Burak Aktaş, 15 Temmuz 2023'te, kendisi gibi VIP minibüs şoförlüğü yapan ve aynı lojmanda kaldıkları öğrenilen 3 kişi tarafından darbedilmiş, Aktaş kaldırıldığı hastanede 27 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Sanıklar hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan dava açılmıştı.