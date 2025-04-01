Muğla'da fırtınamsı rüzgar ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve fırtınamsı rüzgar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kente 12 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü.

Bodrum ve Marmaris'te kuvvetli rüzgar, Fethiye'de ise fırtınamsı rüzgar etkili oluyor. Fethiye İblisburnu Döküntütaş Feneri'nde rüzgarın saatteki hızı 61 kilometreye ulaştı.

Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 40 kilometre olarak ölçüldü. Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

Sahillerde bulunan işletmelerde tenteler yırtıldı. Vatandaşlar ve turistler sahilde güçlükle yürüyebildi. Zaman zaman sağanakla birlikte dolu da yağdı.

Uzunyalı Plajı sahilinde adrenalin tutkunları saatte 40 kilometre esen rüzgarla sörfü yaptı. Bazı turistler ve vatandaşlar sörf tutkunlarını kıyıdan izledi.

- Gök gürültülü sağanak ve rüzgar bir süre daha etkisini gösterecek