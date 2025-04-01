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        Muğla'da fırtınamsı rüzgar ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Muğla ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve fırtınamsı rüzgar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:59
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        Muğla'da fırtınamsı rüzgar ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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        Muğla ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve fırtınamsı rüzgar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

        Kente 12 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü.

        Bodrum ve Marmaris'te kuvvetli rüzgar, Fethiye'de ise fırtınamsı rüzgar etkili oluyor. Fethiye İblisburnu Döküntütaş Feneri'nde rüzgarın saatteki hızı 61 kilometreye ulaştı.

        Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 40 kilometre olarak ölçüldü. Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

        Sahillerde bulunan işletmelerde tenteler yırtıldı. Vatandaşlar ve turistler sahilde güçlükle yürüyebildi. Zaman zaman sağanakla birlikte dolu da yağdı.

        Uzunyalı Plajı sahilinde adrenalin tutkunları saatte 40 kilometre esen rüzgarla sörfü yaptı. Bazı turistler ve vatandaşlar sörf tutkunlarını kıyıdan izledi.

        - Gök gürültülü sağanak ve rüzgar bir süre daha etkisini gösterecek

        Fethiye ilçesinde gece başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren fırtınamsı rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı.

        Rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Az sayıda kişi yağışa rağmen deniz kıyısında vakit geçirdi.

        İl genelinde gök gürültülü sağanak ve rüzgarın bir süre daha etkisini göstereceği bildirildi.

        Menteşe ve Ula ilçesinde ise sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, maddi hasarlı trafik kazaları meydan geldi.

        Ula-Akyaka kara yolu Sakar Rampası mevkisinde bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

        Menteşe ilçesindeki tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi. Kentte yağışların gece boyu devam edeceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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