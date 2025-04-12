Muğla'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 yaşındaki A.Y'nin ilçede bulunduğu tespit edildi.

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