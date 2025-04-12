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        Muğla'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:34
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        Muğla'da 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 yaşındaki A.Y'nin ilçede bulunduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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