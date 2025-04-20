Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 6 ayrı suçtan 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 1 ölü, 4 yaralı
        Marmaris'te 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 1 ölü, 4 yaralı
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti
        Fethiye'de bisiklet tutkunları trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşlar...
        Fethiye'de bisiklet tutkunları trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşlar...
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı
        Fethiye'de çatıda çıkan yangın evde hasara yol açtı
        Fethiye'de çatıda çıkan yangın evde hasara yol açtı
        Rally Bodrum ödül töreniyle sona erdi
        Rally Bodrum ödül töreniyle sona erdi