Fethiye'de firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 6 ayrı suçtan 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin ilçede olduğu tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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