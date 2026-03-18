        Bodrum'da dev çınar koruma altına alınacak

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dev çınar ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Yakaköy Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan doğasever Mustafa Ünlü, devasa büyüklükteki çınar ağacına rastladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliği görevlileri gönderildi.

        Görevlilerce yapılan teknik incelemelerde, ağacın gövde çevresinin yaklaşık 20 metre olduğu ölçüldü. Ağacın kesin yaş tespiti, sağlık durumu ve anıt ağaç statüsüne alınması için kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        Çınarın etrafında tarihi su kuyusunun da yer aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

