        Bodrum'da sahildeki tahliye ve yıkım işlemleri devam ediyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinin Kumbahçe sahilinde kanuna aykırı olduğu belirlenen yapıların tahliye ve yıkım işlemlerine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Bodrum'da sahildeki tahliye ve yıkım işlemleri devam ediyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinin Kumbahçe sahilinde kanuna aykırı olduğu belirlenen yapıların tahliye ve yıkım işlemlerine devam ediliyor.

        Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Bodrum Belediyesi ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kumbahçe sahilinde çalışma yürüttü.

        Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, kıyı kanununa aykırı olduğu belirlenen yapıların söküm işlemlerine geçildi.

        İş makineleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, sahil boyunca işgal durumundaki yapıların tamamen kaldırılacağı bildirildi.

        Tahliye ve yıkım işlemlerinin yanı sıra vatandaşların plajdan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla kumsalda düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı.

        Sahil şeridindeki işgallerin sonlandırılmasına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
