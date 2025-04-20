Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından 6 ayak üzerinden düzenlenen kış trofesi tamamlandı.
Organizasyonda genel sıralama şu şekilde oluştu:
ORC-A
1- Vakkorama (Erhan Karaca)
2- Wings Racing (Fırat Şahin)
3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)
ORC-B
1- Flyer (Tora Kutoğlu)
2- Anyway (David Tsogoev)
3- Strekoza (Mikhail Mischenko)
ORC-C
1- Omani (Tunca Çalışkan)
2- Atiye (Tolga Gökova)
3- Toxic (Akif Sezer)
ORC-D
1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)
2- Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)
3- Tok Sailing (Onur Tok)
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