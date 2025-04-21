Muğla'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Muğla'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, tabanca fişekleri, 146 kartuş, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol, cep telefonu aksesuarı, elektronik sigara ile cihazlar, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca operasyon kapsamında yakalanan 16 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.
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