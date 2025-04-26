Muğla'da ayaklarına kablo dolanan leyleği itfaiye kurtardı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan ve bu sebeple uçamayan leyleği görenler, durumu Dalaman Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleği kablolardan kurtarıp serbest bıraktı.
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