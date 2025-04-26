Muğla'da ayaklarına kablo dolanan leyleği itfaiye kurtardı

Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan ve bu sebeple uçamayan leyleği görenler, durumu Dalaman Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

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