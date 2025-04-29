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        Bodrum'da avukat ve emekli icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukatla emekli icra müdürünü öldüren sanık 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:36
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        Bodrum'da avukat ve emekli icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukatla emekli icra müdürünü öldüren sanık 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Galip Özmen ile ona yardım ettiği belirlenen ve tutuksuz yargılanan Osman K, sanık avukatları, Türkiye Barolar Birliği ile Muğla, İzmir, Denizli barolar birliği temsilcileri ile çok sayıda avukat hazır bulundu.

        Mahkemede son sözleri sorulan Özmen, vicdan azabı çektiğini savunarak pişman olduğunu ifade etti.

        Tutuksuz yargılanan Osman K, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

        Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Galip Özmen'i "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı, Osman K. hakkında ise beraat kararı verdi.

        Duruşma sonrası Bodrum Adliyesi önünde açıklama yapan avukatlar, kararın gerekçesi sonrası istinafa başvuru yapacaklarını kaydetti.

        - Olay

        Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 21 Eylül 2023'te, otomobilin arka kısmında oturan kişi, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ı silahla öldürmüştü. Gözaltına alınan Galip Özmen ile Osman K, 22 Eylül 2023'te tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Osman K, 28 Kasım 2023'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Tutuklu sanık Galip Özmen hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Osman K. hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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