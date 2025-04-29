Muğla'da 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 8 ayrı suçtan 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.K'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çobanlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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