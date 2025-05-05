Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında kültürel iş birliği anlaşması imzalandı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında Akdeniz'e kıyısı bulunan iki şehir olarak kültürel ve doğal mirası korumaya, çevresel ve kültürel iş birliklerini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında kültürel iş birliği anlaşması imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında Akdeniz'e kıyısı bulunan iki şehir olarak kültürel ve doğal mirası korumaya, çevresel ve kültürel iş birliklerini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz'in geleceği için bu protokolün önemli olduğunu, bu birliktelik sayesinde ortak çalışma yürüteceklerini söyledi.

        Akdeniz'in tarihin başından itibaren kültürlerin, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu belirten Aras," Ancak bugün, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyoekonomik dengesizlikler gibi ortak tehditlerle karşı karşıyayız. Bu zorluklar karşısında bölgesel dayanıklılığı artırmanın yolu, deniz ve kara arasındaki bağı yeniden kurmaktan geçmektedir." dedi.

        Aras, protokolün içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

        "Bastia Kültürel İş Birliği anlaşması ile deniz kültürü, arkeoloji, bağcılık ve zeytincilik gibi alanlarda kültürel mirasın tanıtımı, deniz mirasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimi, ortak eğitim programları, izleme ve veri paylaşımı gibi bilimsel faaliyetler yönetilmesi, uluslararası fon ve destek mekanizmalarının ortaklaşa değerlendirilmesi amaçlandı."

        Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ise imzalanan protokolün tarihi bir protokol olacağını dile getirdi.

        Fanton, "Bu tarihi protokol son derece önemli çünkü yurttaşları bir araya getiriyor. Bu protokolün alanlarından biri kadınları da buluşturuyor. Protokol sayesinde Muğla ile Bastialı kadınların işbirliğine olanak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

        Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave, Muğla'da bulunmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

        Bastia'nın ilk defa böyle bir protokolü Muğla ile imzaladığına işaret eden Lacave, "Akdeniz’e açık bir kapı olduğumuz için bu protokol bağlantımızı canlı kılacak. Bizim için önemli olan çevreyi korumak ve sahip olduğumuz mirası korumaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave arasında imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Adım adım izlemiş
        Adım adım izlemiş
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da yaban domuzlarıyla mücadele kararı
        Muğla'da yaban domuzlarıyla mücadele kararı
        Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıld...
        Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıld...
        Bodrum FK'yı rakipleri sevindirdi
        Bodrum FK'yı rakipleri sevindirdi
        Bodrum'da deniz dibinden 130 ton katı atık çıktı
        Bodrum'da deniz dibinden 130 ton katı atık çıktı
        Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk k...
        3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk k...