Muğla ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında kültürel iş birliği anlaşması imzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında Akdeniz'e kıyısı bulunan iki şehir olarak kültürel ve doğal mirası korumaya, çevresel ve kültürel iş birliklerini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz'in geleceği için bu protokolün önemli olduğunu, bu birliktelik sayesinde ortak çalışma yürüteceklerini söyledi.

Akdeniz'in tarihin başından itibaren kültürlerin, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu belirten Aras," Ancak bugün, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyoekonomik dengesizlikler gibi ortak tehditlerle karşı karşıyayız. Bu zorluklar karşısında bölgesel dayanıklılığı artırmanın yolu, deniz ve kara arasındaki bağı yeniden kurmaktan geçmektedir." dedi.

Aras, protokolün içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bastia Kültürel İş Birliği anlaşması ile deniz kültürü, arkeoloji, bağcılık ve zeytincilik gibi alanlarda kültürel mirasın tanıtımı, deniz mirasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimi, ortak eğitim programları, izleme ve veri paylaşımı gibi bilimsel faaliyetler yönetilmesi, uluslararası fon ve destek mekanizmalarının ortaklaşa değerlendirilmesi amaçlandı."