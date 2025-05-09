Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetim yapılıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:21 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetim yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı havadan denetimlerini artırdı.

        Orman yangını riski yüksek kentlerden biri olan Muğla'da, farklı kurumlar yaz sezonunda yangınlara karşı önlemler alıyor. Kırsalda jandarma ekipleri yaya ve araçla denetimlerinin yanı sıra havadan da termal kameralı dronlarla bölgeyi tarıyor.

        Denetimlerde orman yangınlarıyla mücadelenin yanı sıra, ormanlık alana moloz dökülmesi, kaçak avcılık, kaçak yapılaşma ve göçmen kaçakçılığına karşı da çalışma yapılıyor.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum'un Çamlık Mahallesi'ndeki uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çit, orman teşkilatının yanı sıra diğer kurumların da orman yangınlarına karşı çalışma yaptıklarını söyledi.

        Jandarmanın gece gündüz denetimlerini sürdürdüğünü dile getiren Çit, "Yangın konusunda Bodrum hassas. Jandarmamız her gün alanı tarıyor. Yangın çıkmaması için mücadelemizi veriyoruz. Ekipler, mini İHA ile sadece yangına karşı değil ormanlarımıza çöp dökülmemesi ve kaçak yapılaşmaya karşı da duyarlı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Vatandaşın da bu konuda duyarlı olmasını isteyen Çit, geçen yıl kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle iki noktada yangın çıktığını hatırlattı.

        Kamuya ait araçlarda 6 ve 10'ar kilogramlık yangın söndürme tüpleri olmasını istediklerini belirten Çit, "Biz kamuda bütün araçlarda bunu sağlamak istiyoruz. Yangın başladığında söndürebilirsek o bizi mutlu edecek." dedi.

        İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan'ın eşlik ettiği Çit'e, kullanılan cihazlar ve yaşanabilecek olumsuzlukların nasıl tespit edildiği konusunda bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'da orman yangınlara karşı dronlu önlem
        Bodrum'da orman yangınlara karşı dronlu önlem
        Datça'da "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenle...
        Datça'da "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenle...
        MHP Datça İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik basın mensuplarıyla bir araya geldi
        MHP Datça İlçe Başkanı Oğuzhan Özçelik basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Datça'da Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi
        Datça'da Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi
        Fethiye'de üniversitede yapılan afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini arat...
        Fethiye'de üniversitede yapılan afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini arat...
        3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanık, eşine 'Sıra sende' demiş
        3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanık, eşine 'Sıra sende' demiş