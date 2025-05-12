Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine K, Burhanettin Ö. ile Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Ö, diğer sanıkların suçtan kurtulmak için yalan beyanda bulunduklarını iddia etti.

Kimseye baskı yapmadığını ve kimseyi tehdit etmediğini savunan Burhanettin Ö, "Bu ailenin hastalığında sağlığında yanında oldum. Evlerine yaklaşık 30 metre mesafede emniyet var, oraya gidip ifade verebilirlerdi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Burhanettin Ö, maktulün oğlu H.İ.A'ya babası kaybolduktan sonra görüldüğü yerlerle ilgili bilgi vermediğini, bu yerleri aile bireylerinin söylediğini öne sürdü.

Sanık Mert A. da daraltılmış baz istasyonu sinyallerinin tespit edilmesini istedi.

Maktulün oğlu H.İ.A. ise babasının öldüğünü sosyal medya üzerinden öğrendiğini söyledi. Babasının nasıl öldüğü ve taşındığıyla ilgili bilgisi olmadığını ifade eden H.İ.A, sadece Burhanettin Ö'den şikayetçi olduğunu kaydetti.