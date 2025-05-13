Bodrum'da doğal sit alanındaki kaçak yapı yıkıldı

Müdürlük görevlileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla bölgeye gitti.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Adaboğazı mevkisindeki doğal sit ve kesin korunacak hassas alan olarak korunan bölgede kaçak yapı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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