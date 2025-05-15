Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Umutcan Güçlü'nün (28) kullandığı 15 ADJ 148 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisinde, Berat U. (25) idaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Güçlü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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