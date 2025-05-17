Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yağma, yaralama ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Muğla'da yağma, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yağma, yaralama ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da yağma, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanımı suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan yabancı uyruklu 2'si Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ü ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!

        Benzer Haberler

        Muğla'da jandarma ekipleri 75 yıldır evli çifti ziyaret etti
        Muğla'da jandarma ekipleri 75 yıldır evli çifti ziyaret etti
        Marmaris'te cip safari araçları denetlendi
        Marmaris'te cip safari araçları denetlendi
        Muğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralı
        Muğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralı
        Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve belgede sahtecilik suçundan arana...
        Dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve belgede sahtecilik suçundan arana...
        Marmaris'te turistlerin eşyalarını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
        Marmaris'te turistlerin eşyalarını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
        Bodrum FK kritik virajda
        Bodrum FK kritik virajda