Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Lundstram, Ozan Tufan, Nwakaeme, Cham, Zubkov, Draguş
Gol: Dk. 12 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)
MUĞLA
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