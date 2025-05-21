Muğla'da tefecilik operasyonunda 7 kişi yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları yüksek faizle para vererek mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki ve 57 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.