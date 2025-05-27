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        GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 uçak ve helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.

        Jandarma, polis ekipleri ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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