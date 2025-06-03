GÜNCELLEME - Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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