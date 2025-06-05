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        Bodrum'da durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:25
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        Bodrum'da durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, durdurulan takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Torba Uygulama Noktası'nda denetimleri sıklaştırdı.

        Bu kapsamda, ekiplerce Konya'dan gelen taksi şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemede 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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