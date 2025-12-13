Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 22:07 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.Ö. (68) idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde yaya geçidinden elektrikli motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan Ekrem Y. (48) ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Ekrem Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Emniyetten edebiyata: Emekli polisten ikinci şiir kitabı
        Emniyetten edebiyata: Emekli polisten ikinci şiir kitabı
        Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
        Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
        Bodrum'da kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira ceza k...
        Bodrum'da kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira ceza k...
        Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası Marmaris'te başladı
        Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası Marmaris'te başladı
        Altyapı çalışmaları tamamlandı, sokak sıcak asfalta kavuştu
        Altyapı çalışmaları tamamlandı, sokak sıcak asfalta kavuştu