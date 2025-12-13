Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.Ö. (68) idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde yaya geçidinden elektrikli motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan Ekrem Y. (48) ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Ekrem Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
