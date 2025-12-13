Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 20:52 Güncelleme: 13.12.2025 - 20:52
        Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

