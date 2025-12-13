Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası Marmaris'te başladı

        Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:47 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:47
        Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 42 yat ile yaklaşık 450 yelkenci katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarış öncesinde antrenman turları yaptı.

        Rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-0, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve GEZİ sınıfında yatlar, ilk gün koy içinde iki yarış gerçekleştirdi.

        Yatlar balonlarını açarak Marmaris Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

        Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, gazetecilere, denize kıyısı olmayan bir şehirde kurulmuş olmalarına rağmen 600'e aşkın üye ve 350 lisanslı yelkenciyle önemli başarılar elde eden köklü bir spor kulübü olduklarını söyledi.

        Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası'nın, yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını aynı zamanda başkentten doğan bir denizcilik vizyonunun simgesi olduğunu dile getirdi.

        Türkiye Yelken Federasyonuna destekleri için teşekkür eden Küçükgül, "İki gün boyunca Marmaris'te hem genç hem yetişkin sporcularımızla Ankara'yı güçlü şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

        Organizasyon, yarın Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü bahçesinde hazırlanan platformda kupa töreniyle sona erecek.

        Organizasyonun ilk gününde iki yarış sonucunda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

        ORC-0:

        1. Vakkorama (Erhan Karaca)

        2. Farrfara (Erhan Uzun)

        3. Boreas (Erkan Bilsev)

        ORC-A:

        1. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)

        2. Axioma (Gleb Semerenko)

        3. Strekoza (Mikhail Mischenko)

        ORC-B:

        1. Cheese IV (Güney Kaptan)

        2. Toxic (Akif Sezer)

        3. İzmir Yelken (Ziya Kalaycıoğlu)

        ORC-C:

        1. İskorpit (Bülent Çelik)

        2. Blue X (Berkcan Arat)

        3. Jazzgır (Kubilay Tunç)

        GEZİ:

        1. My First (Cüneyt Malkoç)

        2. Soprano (Burhanettin Aydoğan)

        3. Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

