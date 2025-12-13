Bodrum'da kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira ceza kesildi

Bu kapsamda 5 sürücüye, toplam 264 bin 747 lira para cezası kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.

Denetimlerinde, bazı sürücülerin abartı egzoz kullandığı, plakasız seyrettiği ve ehliyetsiz motosiklet kullandıkları tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.