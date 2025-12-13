Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:02 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:02
        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerinde, bazı sürücülerin abartı egzoz kullandığı, plakasız seyrettiği ve ehliyetsiz motosiklet kullandıkları tespit edildi.

        Bu kapsamda 5 sürücüye, toplam 264 bin 747 lira para cezası kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.

        Öte yandan, ekiplerin gürültü kirliliğine yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

