Kedrai Antik Kenti'nde 2025 kazıları başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran'da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi tarafından desteklenen kazılar kapsamındaki Kedrai Antik Kenti'ndeki 2025 yılı kazı çalışmaları Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda 23 Haziran'da start alacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığında, antik kentte, kazı, çevre düzenleme, koruma ve konservasyon çalışmaları yürütülecek.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan tiyatro geç dönem yapı kompleksi ve doğu tepesi alanındaki kazıların bu yıl da derinleşerek devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl büyük bazilika alanında da yeni arkeolojik araştırmalara başlanarak kentin yapısı daha çok ortaya çıkacak. Bir zamanlar sadece Kleopatra Plajı'yla tanınan Sedir Adası, artık sürdürülebilir tarihi ve doğal miras alanı kimliğiyle Marmaris'in kültür vizyonuna yön verecek."