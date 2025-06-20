Marmaris'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tepe Mahallesi 36 Sokak’ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada kullanılan silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği C.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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