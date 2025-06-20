Marmaris'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.​​​​​​​

Tepe Mahallesi 36 Sokak’ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah kullanılan kavgaya dönüştü.

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