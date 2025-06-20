Muğla'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şengül Yücel'in (45) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Esenköy Mahallesi kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 72 AAC 321 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri motosikletin sürücüsü Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yücel'in cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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