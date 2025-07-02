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        Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:21
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        Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kıyıkışlacık yolunda plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı.

        Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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