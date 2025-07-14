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        AK Parti'li Mete'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:17
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        AK Parti'li Mete'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mete, mesajında, milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçtiğini belirtti.

        15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin, tanklara, silahlara, uçaklara karşı gövdesini siper ederek destansı bir direniş gösterdiğini, vatanını, bayrağını ve demokrasisini canı pahasına koruduğunu vurgulayan Mete, o gece gösterilen birlik, beraberlik ve kararlılığın, Türkiye'nin ilelebet hür ve bağımsız kalacağının en açık ispatı olduğunu kaydetti.

        Mete, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, aziz vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanları bir kez daha saygıyla anıyor, milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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