Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Cemal, tedavi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansıyla Leros Adası'ndan alınarak Bodrum'a getirildi.

Alınan bilgiye göre, Leros Adası'nda rahatsızlanan Cemal, adadaki hastaneye götürüldü. Hasan Cemal'in yapılan kontrollerinde ileri tetkik ve tedavisi için donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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