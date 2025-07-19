Muğla'da FETÖ hükümlüsü saklandığı karavanda yakalandı

Bu kapsamda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen astsubay, Fethiye'de saklandığı karavanda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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