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        Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu göreve başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Gülşen Arslan Konukcu, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:06
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        Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu göreve başladı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Gülşen Arslan Konukcu, görevine başladı.

        Geçen yıl açılan Seydikemer Adliyesi'ne atanan Konukcu, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı unvanını taşıyor.

        Başsavcı Konukcu, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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