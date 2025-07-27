Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 8,5 metre boyundaki teknenin Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Gümbet Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırdı.
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