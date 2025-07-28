Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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