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        Dalaman Belediyesi'nin görevde yükselme sınavı mülakatında torpil iddiası

        AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul, Dalaman Belediyesi'nin görevde yükselme sınavının mülakatı ile yazılıda en yüksek puanı alan adayın elendiğini, Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kardeşi ve yengesinin torpille listede zirveye yerleştirildiğini iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:14
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        Dalaman Belediyesi'nin görevde yükselme sınavı mülakatında torpil iddiası
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        AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul, Dalaman Belediyesi'nin görevde yükselme sınavının mülakatı ile yazılıda en yüksek puanı alan adayın elendiğini, Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kardeşi ve yengesinin torpille listede zirveye yerleştirildiğini iddia etti.

        Ertuğrul, sosyal medya hesabından, "Torpilin Adı: Mülakat" başlığıyla belediyenin "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" sınavına giren kişilerin isimleri ile yazılı ve sözlüde aldıkları puanların bulunduğu belgeyi paylaştı.

        Paylaşımında, sözlü puanları ile değişen sıralamaya dikkati çeken Ertuğrul, Dalaman Belediyesi'nin yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının bir sınav değil, akraba terfi tiyatrosuna dönüştüğünü öne sürdü.

        Yazılıda en yüksek puanı alan adayın sözlüde düşük puan verilerek elendiğini kaydeden Ertuğrul, "Yazılıda en yüksek puanı alan aday sözlüde elendi, belediye başkanının kardeşi ve yengesi torpille zirveye yerleştirildi." dedi.

        Sınava girmek isteyen bazı personelin de engellendiğini ileri süren Ertuğrul, "Geçtiğimiz günlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkından söz edip gözyaşı döken belediye başkanına şimdi soruyoruz. 'Yetimin hakkı nerede kaldı Sayın Başkan?' AK Parti Dalaman İlçe Teşkilatı olarak bu sınavı adeta bir komedi gibi izledik. Ama kimsenin alın teriyle dalga geçilmesine gülemeyiz. Bu adaletsizliğin sonuna kadar takipçisi olacağız. Liyakatin olmadığı yerde huzur da olmaz. Torpille değil, emekle kazananların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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