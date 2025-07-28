Sanatçı Safiye Soyman vefat eden oğlu Harun Akaröz için mezarı başında dua okuttu

Sanatçı Safiye Soyman, geçen yıl hayatını kaybeden Multiple Skleroz (MS) hastası oğlu Harun Akaröz için Bodrum ilçesindeki mezarı başında dua okuttu.

Geçen yıl 27 Temmuz'da Burdur'un Ağlasun ilçesinde kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren ve Gündoğan Mezarlığında toprağa verilen Akaröz'ü mezarı başında andı.

Anne Safiye Soyman ve yakınlarının katıldığı anmada, Akaröz için dualar okundu, lokma dağıtıldı. Soyman, törende duygusal anlar yaşadı.

Safiye Soyman, gazetecilere, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü hala derinden yaşadığını söyledi.

Oğlunun melek olduğunu belirten Soyman, "Türkiye Harun'umu çok iyi tanıyordu. Sevenleri hep sorardı. Hiç saklamadım, oğlumu hiç geri plana atmadım. Türkiye oğlum için ağladı. Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Köye gittik onun adına hayrat yaptırdık. Bende oğlumu ölümsüzleştirdim." dedi.

Soyman, oğlunun defnedildiği köye, 100 fidan diktireceğini dile getirerek, "Benim evlat acısı olarak yüreğim yanıyor ama Türkiye'de ormanlar yanıyor. Oğlum adına 100 fidan diktireceğim. Onlar yeşerdikçe çocuğumda yaşayacak. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor." diye konuştu.