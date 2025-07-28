Bodrum FK'da Erkan Değişmez'e jübile isteği
1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün 11 yıl boyunca formasını terleten ve bu sezon futbolu bıraktığını açıklayan 38 yaşındaki Erkan Değişmez için jübile önerisi geldi.
1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün 11 yıl boyunca formasını terleten ve bu sezon futbolu bıraktığını açıklayan 38 yaşındaki Erkan Değişmez için jübile önerisi geldi. Yeşil-beyazlı futbolseverler takımla özdeşleşen Erkan'a jübile organizasyonu yapılmasını istedi. Bildiriler yayınlayan taraftarlar, "Sayın Bodrum FK yönetimi, taraftarın kalbinde yeri ayrı olan Erkan Değişmez için bir jübile organizasyonu yapılması en büyük temennimizdir. Bu sadece bir futbolcu vedası değil, bir vefa meselesidir. Bu şehre ve bu camiaya yakışan da budur. Biz tribünde yerimizi alırız, yeter ki bu vedayı hak ettiği gibi yaşayalım" ifadelerini kullandı.
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