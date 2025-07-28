Muğla'da kaybolan İngiliz turist ölü bulundu

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince dron ve iki arama kurtarma köpeğinin de desteği ile arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki günden beri aranan İngiliz turistin cesedi bulundu.

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