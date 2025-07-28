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        Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:25
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        Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 34 COU 280 plakalı kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu. Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri, Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü.

        POLİS, UYARI ATEŞİ AÇTI

        Polis ekipleri, havaya 2 el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, aracından inen Çıtak, bu sırada yakında olan park halindeki bir otomobile bindi. Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi. Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.

        'PANİKLEDİM, STRES YAŞADIM'

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dilan Çıtak, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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