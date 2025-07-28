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        Kürek sörfü yaparken suya düştü, 4 gündür bulunamadı

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 4'üncü günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:25
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        Kürek sörfü yaparken suya düştü, 4 gündür bulunamadı
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 4'üncü günde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına helikopter desteği de sağlandı.

        Olay, 25 Temmuz'da akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaşanan kaza öncesi ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

        ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

        Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına bir helikopterle de havadan destek veriliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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