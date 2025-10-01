Habertürk
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı

        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:32
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde bir kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki teknenin Afkule mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler tarafından teknedeki kişi kurtarıldı.

        TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Tersaneler mevkisine yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

