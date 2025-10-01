Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde bir kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki teknenin Afkule mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki kişi kurtarıldı.
TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Tersaneler mevkisine yanaştırıldı.
