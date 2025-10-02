Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" başladı

        Muğla'da, Büyükşehir ve Menteşe belediyelerince bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği, şenlik ateşi yakma ve barış güvercini uçurma merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 19:50 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, Büyükşehir ve Menteşe belediyelerince bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği, şenlik ateşi yakma ve barış güvercini uçurma merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüş öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, Fethiye Belediye Bandosu "Gençlik Marşı" çaldı, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

        Şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, binlerce yıldır, onlarca medeniyetin bu topraklarda önemli izler bıraktığını, kendilerine düşenin ise bunu koruyarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

        Aras, Anadolu’nun her köşesinde Güneydoğu’dan Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'ye, Trakya'ya kadar vatandaşları birbirine bağlayanın bu kadim kültür olduğunu ve buna sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

        Bu gibi etkinliklerin buna hizmet ettiğini anlatan Aras, şunları söyledi:

        "Beni çağırdıkları her düğünde, hangi duyguda olursam olayım çıkıp oynuyorsam inanın bu kültürü yaşatmak içindir. Temsil ettiğimiz makam açısından ilgi de çektiği için bu kültürü sergilemek tamamen insanlarımızın, gençlerimizin bunu görmeleri ve devam ettirebilmelerine hizmet etmek içindir. Yoksa her zaman çok eğlendiğim için değil. İnsanların, bu kenti yöneten belediye başkanının da bu kentin kültürünü en iyi şekilde yaşayan, sergileyen biri olduğunu görmeleri içindir."

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise Muğla'nın tam kalbinde, tarihin, kültürün ve sanatın ışığında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Çok büyük bir mirasın içinde yaşadıklarını belirten Aras, bu mirasın kıymetini bilip, koruyup, gelecek nesillere aktarmanın önemini kavramış bir kent olduklarını ve en büyük şanslarının da bu olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince, Büyükşehir Belediyesi önünde şenlik ateşi yakıldı ve gökyüzüne barış güvercinleri salındı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

        Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta penaltı ve goller var!
        Maçta penaltı ve goller var!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak

        Benzer Haberler

        Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Milas'ta minibüs ile çekici çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı
        Milas'ta minibüs ile çekici çarpıştı; 1 ölü, 10 yaralı
        Muğla'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Muğla'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor