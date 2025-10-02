Muğla'da "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" başladı

Muğla'da, Büyükşehir ve Menteşe belediyelerince bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği, şenlik ateşi yakma ve barış güvercini uçurma merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüş öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, Fethiye Belediye Bandosu "Gençlik Marşı" çaldı, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, binlerce yıldır, onlarca medeniyetin bu topraklarda önemli izler bıraktığını, kendilerine düşenin ise bunu koruyarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Aras, Anadolu’nun her köşesinde Güneydoğu’dan Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'ye, Trakya'ya kadar vatandaşları birbirine bağlayanın bu kadim kültür olduğunu ve buna sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Bu gibi etkinliklerin buna hizmet ettiğini anlatan Aras, şunları söyledi:

"Beni çağırdıkları her düğünde, hangi duyguda olursam olayım çıkıp oynuyorsam inanın bu kültürü yaşatmak içindir. Temsil ettiğimiz makam açısından ilgi de çektiği için bu kültürü sergilemek tamamen insanlarımızın, gençlerimizin bunu görmeleri ve devam ettirebilmelerine hizmet etmek içindir. Yoksa her zaman çok eğlendiğim için değil. İnsanların, bu kenti yöneten belediye başkanının da bu kentin kültürünü en iyi şekilde yaşayan, sergileyen biri olduğunu görmeleri içindir." Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise Muğla'nın tam kalbinde, tarihin, kültürün ve sanatın ışığında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok büyük bir mirasın içinde yaşadıklarını belirten Aras, bu mirasın kıymetini bilip, koruyup, gelecek nesillere aktarmanın önemini kavramış bir kent olduklarını ve en büyük şanslarının da bu olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından protokol üyelerince, Büyükşehir Belediyesi önünde şenlik ateşi yakıldı ve gökyüzüne barış güvercinleri salındı.