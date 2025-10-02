Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:28 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Milas istikametinden Bodrum yönüne giden plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ile servis aracı çarpıştı. Kazada servisteki yolculardan bazıları sıkıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan yolcular kurtarıldı.

        Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İlk kazaya yakın bölgedeki başka bir kazada ise Milas istikametine seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        Muğla'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" kooperatifçilik temasıyla yapıldı
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Bodrum'da belediye ekipleri dere yataklarında temizlik çalışması yapıyor
        Muğla'da 17 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Muğla'da 17 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        Muğla'da Kısa Mola Merkezlerinin dokuzuncusu Dalaman'da açılacak
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı